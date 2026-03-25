私は大の香りフェチなのだ【漫画を読む】あみさんのコミックエッセイ『何度やっても慣れません！〜第三子出産レポ〜』（画像8枚）仕事・家事・育児に追われてへとへとなわたしたち。同じようにたたかっているレタスフレンズは、どうやってへとへと状態から気持ちを切り替えているの？「わたしのへとへとリセット」をテーマに、レタスフレンズの日常をつづっていただくリレー連載。共感したり、発見があったり、くすっと笑えたり。