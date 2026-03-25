愛知県議会は過去最大額の新年度予算案を可決しました。 【写真を見る】愛知県議会 過去最大額の新年度予算案を可決 妊婦の死亡事故めぐり｢胎児も被害者｣として認めるよう国に法整備求めた意見書も全会一致で提出へ 25日閉会した愛知県の2月定例議会。アジア大会の開催経費や物価高などを反映し、一般会計の総額が3兆2224億円と過去最高額となった新年度予算案が、賛成多数で可決されました。 不足分は災害などに備え積み立てる