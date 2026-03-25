■『ほんまおおきに大阪松竹座』で集合した3人 【動画・写真】永瀬廉・西畑大吾・正門良規の同期わちゃわちゃムービーなど①～② King ＆ Prince公式SNSで、永瀬廉・西畑大吾（なにわ男子）・正門良規（Aぇ! group）の3人がKing ＆ Prince楽曲「Waltz for Lily」にのせて楽しそうにしている動画が公開された。 曲がかかると、3人とも泣き真似を見せ、“もう泣かないで”の歌詞で、永瀬が魔法をかけ