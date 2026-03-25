本日の日経平均株価は、米国とイランの停戦期待から自律反発狙いの買いが優勢となり、前日比1497円高の5万3749円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は18社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、米バークシャーグループの戦略的出資が引き続き材