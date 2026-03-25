島の “よか特産品” が大集合です。 長崎市の浜屋百貨店で、五島のグルメなどを集めた物産展が始まりました。 五島の名産「鬼鯖鮨」など270点が集結した『五島の観光とよか産品まつり』。 長崎市の浜屋百貨店で25日から始まり、22の店が並びました。 初めて出店した「Sun Sea Go」。 五島で水揚げされた魚を “新鮮なまま” 食べてほしいと、漁師から直接仕入れています。 人気商品は、鮮度の高い “タ