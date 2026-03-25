この記事をまとめると ■物流業界で働くと玉掛け資格の有無で収入が左右される場合がある ■玉掛けとはクレーンのフックに荷物を掛けたり外したりする作業のことだ ■インターネットで資格に関する講義の受講が可能だ 玉掛け資格にトライ！ 玉掛け（たまかけ）という言葉を聞いたことがあるだろうか。じつはこの玉掛けという資格は、トラックドライバーにとっては非常に重要な作業のひとつなのだ。トラックドライバーにとって、