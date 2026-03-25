25日午後8時31分ごろ、京都府、兵庫県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は兵庫県南東部で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、京都府の福知山市、兵庫県の神戸東灘区、神戸兵庫区、神戸長田区、神戸北区、西宮市、加古川市、西脇市、三木市、三田市