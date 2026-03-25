各地で桜が満開に近づいています。ですが、いざ自分で写真を撮ってみると「どうしても上手く撮れない…」なんてことはありませんか？今回はTBS映像取材部が素敵な桜の撮り方をレクチャーします。【写真を見る】プロ直伝！桜を上手に撮影するコツプロが伝授！桜を上手に撮る方法山形純菜キャスター：桜をきれいに撮る方法を伝授します。教えてくれるのは、TBS映像取材部デスク・村井清志カメラマンです。【天気が悪い時の撮り方は？