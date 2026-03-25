サッカーのJ1川崎フロンターレは25日、川崎市内で練習を公開した。22日に0―5で敗れた横浜F・マリノス戦の結果を受け、一部サポーターから「川崎の誇りと覚悟をピッチ・スタンド全員で示そう」という手書きの横断幕が掲出された。試合直後のブーイングに続き、イレブンに奮起を促すサポーターの思いが込められた直接行動。MF脇坂主将は「彼らに悔しい、苦しい思いをさせてしまって非常に責任を感じる」と語り、取材対応後は足