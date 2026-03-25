新生活は新しい環境や出会いにワクワクし、普段とは違う行動をしがち。それがよく働くこともあれば、「やらなきゃよかった…」と後悔することも少なくありません。今回は、そんな新生活での“やらなきゃよかった失敗談”についてマイナビニュース会員に聞いてみました。先輩たちの声を参考にすれば、失敗を回避できるかも…?新生活での「やらなきゃよかった失敗」がある人はどれくらい? マイナビニュース会員に、「新生活での、