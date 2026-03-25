Cloudyが2026年1月より、3ヶ月連続シングルリリース企画を展開中だ。その最終回第3弾となる「捧ぐ」のミュージックビデオが公開となった。「捧ぐ」のミュージックビデオは「無責任な肯定を」でタッグを組んだ深津昌和が監督を務めた。夢を追う少年の様々な情景が見どころのドラマシーンでは、今期ドラマでも活躍中の若手俳優・蒼井旬が出演。曲の壮大さを彷彿させる演奏シーンは、広大な屋上というシチュエーションで撮影されたも