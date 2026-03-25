◆第７４回日経賞・Ｇ２（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル、１着馬に天皇賞・春の優先出走権）追い切り＝３月２５日、栗東トレセン昨秋の菊花賞（１３着）以来、３戦ぶりの重賞挑戦となるマイユニバース（牡４歳、栗東・武幸四郎厩舎、父レイデオロ）は坂路で５３秒９―１３秒０を出した。時計は目立たないが、動きそのものは軽快。武幸調教師は「去年の秋から競馬の週は坂路でサラッと、１週前でコースで長めに乗る