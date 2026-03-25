YENAが、毎週日曜朝9時より放送中のデジモン完全新作TVアニメーション『DIGIMON BEATBREAK(デジモンビートブレイク)』の新エンディングテーマに、日本オリジナルの新曲「ミラミラ」が起用されたことを発表した。日本オリジナルの新曲、そしてYENA初のアニメタイアップ曲となる「ミラミラ」のキーワードは、「前向きさ」「一歩踏み出す勇気」「自分らしさ」「ポジティブなエネルギー」、そして「フレンドシップ（友情）」だという。