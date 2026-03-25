女優の雛形あきこ（４８）が結婚記念日を報告した。２５日までに自身のＳＮＳを更新した雛形。「結婚記念日に旦那さんから花束をもらいましたこれからもよろしくお願いします」とつづり、白、ワインレッドの花々を基調とした大きな花束を抱えてほほ笑む、幸せ溢れるショットを公開した。この投稿にファンからは「素敵」「ご結婚記念日おめでとう御座います」「とても素敵な花束」「ハッピーオーラ満載」「末永くお幸せに」