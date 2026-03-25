chilldspotが、「dance now!」のミュージックビデオをYouTubeにて公開した。「dance now!」は、洗練されたバンドサウンドとグルーヴが印象的なダンスナンバー。ミュージックビデオは大畑貴耶が監督を務め、バンドの演奏シーンを軸に構成。楽曲の盛り上がりに呼応するように、演奏の熱量が徐々に高まっていく様子が際立っていく形で描かれている。そこに、どこまでも伸びていくマイクケーブルを携え、ボーカルの比喩根が街の中を歩