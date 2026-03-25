トゲナシトゲアリが、本日リリースしたBlu-ray & DVD『5th ONE-MAN LIVE “鳴動の刻”』より、「視界の隅 朽ちる音」のライブ映像を公開した。本作は、2025年2月7日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールにて開催された同名公演の模様をパッケージ化した映像作品で、アンコールを含む全21曲が完全収録されている。https://youtu.be/qLLOWnk602c同公演は、トゲナシトゲアリのキャリアを明確に区分する2部構成によって展開され