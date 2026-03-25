日本相撲協会は２５日、エディオンアリーナ大阪で大相撲夏場所の番付編成会議と臨時理事会を開き、大花竜（立浪）の新十両昇進を決めた。大花竜は大阪市内で会見し、「入門からずっと関取を目指してやってきたのでうれしい。長く関取として相撲を取れるような力士になりたい」と笑顔で抱負を述べた。近大から２４年夏場所に三段目最下位格付け出しで初土俵を踏み、「２年以内に関取になる」と目標を掲げてきた。この２年間で青