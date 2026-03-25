a子が、5月20日にリリースする2ndアルバム『lovely moments』のBlu-ray特典映像「Endless Vacay」より「ako vlog in London」「ako vlog in Paris」のダイジェスト映像を公開した。映像では、ヨーロッパの町を観光する様子や、現地でのライブの模様や、CDのビジュアルを撮影する様子などバラエティーに富んだ内容になっているという。https://www.youtube.com/watch?v=CSnhCjONOi0そして、「lovely moments」のショップ別特典の絵