アドマイヤテラで阪神大賞典制覇22日に行われた中央競馬のG2・阪神大賞典をアドマイヤテラ（牡5、友道）で制し、40年連続JRA重賞勝利を達成した武豊騎手が25日、自身の公式サイトの「日記」を更新した。レース直後、中継局のインタビューで注目された第一声の意図を説明している。スムーズなレース運びから直線鮮やかに突き抜けたアドマイヤテラ。勝ち時計3分2秒0はレコードで、武豊の前人未到の大記録に花を添えた。40年連