日差しが暖かくなってきたものの、朝晩は肌寒い今の時期。サッと羽織れる軽めのアウターがあれば重宝するかも。そこでおすすめしたいのが【ユニクロ】の「ライトアウター」。羽織るだけでサマ見えが狙えるジャケットやカバーオールなど、大人に似合うアイテムをご紹介します。ぜひ春のワードローブに迎えて。 おしゃれポイントを複数備えたジャケット 【ユニクロ】「ユーティリ