ダイヤモンド・ヒューマンリソース（本社・東京都文京区）は２０２７年３月卒業（修了）予定の大学生・大学院生を対象（有効回答数５５２０人）に「就職先人気企業ランキング調査」を実施し、その結果を発表した。同社の人気企業ランキングは１９７８年の調査開始以来、今回の２０２６年・春版（２７年卒就活後半戦）ランキングで４９年度目の実績を誇る。今回の傾向としては、好業績と人手不足を背景に売り手市場が続き、３人