妻が体調不良になると、自分も体調不良になる夫の話を聞いたことはありませんか？ 筆者の知人Aさんの夫も、Aさんが体調不良になると必ず体調不良になるのだそうです。Aさんは夫の行為を張り合っていると感じていましたが、夫に尋ねてみたところ、そこには驚きの真意が隠されていました。Aさんの夫が体調不良で張り合う理由とはどのようなものだったのでしょうか。 妻が体調不良になると夫も体調不良に Aさんは、同い年の夫