Kroiが、J-WAVE（81.3FM）の深夜プログラム『SPARK』にて、4月度の木曜日ナビゲーターを担当することを発表した。Kroiは、3月23日にアシッドジャズバンド・INCOGNITO（インコグニート）とコラボレーションした新曲「Kinetic feat. INCOGNITO」をリリース。こちらの楽曲は、J-WAVE春のキャンペーン「MY STORY TOKYO ―僕らがここにいる理由―」のキャンペーンソングに起用されており、今回のナビゲーター就任はこのキャンペーンと連