yutoriが、最新ミニアルバム『心の微熱』より「爪色とグラスの縁」のMVを公開した。『心の微熱』は、配信シングル「愛してるって嘘ついた」「数％のハッピーエンド」、先行シングル「僕らは孤独だ」を含む全6曲入りのミニアルバムだ。日常で起きる様々な良い出来事、悪い出来事に心が動く瞬間を肯定する1枚となっている本作は、日々の様々な愛を歌ったラブソングだけでなく、「弱い自分を肯定し、寄り添いたい」というメッセージが