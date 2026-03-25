神村学園・梶山侑孜が披露した超強肩開催中のセンバツ高校野球で飛び出した、プロ野球選手も顔負けの超強肩バックホームに、ファンから喝采が上がっている。「守備でお金取れるレベル」「もうこの肩は万波中正なのよ」と驚きのコメントが集まった。25日に行われた2回戦で、神村学園（鹿児島）は智弁学園（奈良）と対戦した。1点リードで迎えた7回の守備、1死二塁から智弁学園の八木颯人内野手（3年）の打球は右前に飛んだ。右