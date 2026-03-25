ILLITが本日3月25日、デビュー2周年を迎えた。2024年3月25日にデビューしたILLITは、特有のユニークな感性と美学を指す“ILLITコア”を構築。音楽、パフォーマンス、ビジュアル全般にわたって一貫したアイデンティティを保ちつつ、毎回のアルバムで新たな挑戦を止めることなく、スペクトラムを広げてきた。ILLITの絶え間ない挑戦は、輝かしい成果を上げることとなった。デビュー作から昨年発表した3rdミニアルバム『bomb』まで、3