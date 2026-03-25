タレントの“ぐっさん”こと山口智充が20日、自身のインスタグラムを更新し、“元愛車”を紹介した。 【写真】キャラぴったり！カッコイイでも、カラーリングにまさかの“ディスり”が… 「販売された2015年からかな？5年くらい70復刻に乗ってました！」とコメントし、トヨタ・ランドクルーザー70の画像を掲載した。 「マニュアルワングレード！ゴリゴリでタフで！それこそ大阪へも名古屋へ