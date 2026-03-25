記事ポイント医師の知見から生まれたオールインワン美容プロテインコラーゲン・エラスチン・プラセンタなど美容成分を1杯に凝縮人工甘味料・香料・保存料不使用、京都・宇治抹茶の上品な風味 医師の知見から生まれたウェルネスブランド DOCTOR MADE®から、美容と健康を内側から整えるプロテインが登場します。オールインワン美容プロテイン「DOCTOR MADE® Beauty Protein」が、4月8日より発売されます。なお、有栖