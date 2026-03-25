記事ポイント阪急うめだ本店5階に「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」がリニューアルオープンブランド初のコンセプトスペース「The World（ザ・ワールド）」を新設ローズゴールドの新作「リリークラスター・ミニ・ペンダント」を世界先行販売 2026年3月17日、阪急うめだ本店5階の「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」がリニューアルオープンしています。最新デザインのメインサロンとブランド初のコンセプトスペース「The Worl