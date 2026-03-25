記事ポイントPENTAGONのメインボーカルJINHOが東京・大阪で計4公演のファンコンサートを開催4月17日のバースデーシーズンを記念した特別イベント各日3部構成で特典会とファンコンサートを実施 韓国ボーイズグループPENTAGONのメインボーカル・JINHOが、日本ファンコンサート『2026 JINHO FAN CONCERT “Dear. You” in JAPAN』の開催を発表しています。東京と大阪の2都市で計4公演が予定されており、ファンクラブ先行予約は3