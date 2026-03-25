65年の歴史に幕を下ろしました。上伊那郡辰野町の保育園で最後の卒園式が開かれ、9人の園児が巣立ちました。笑顔で入場する園児に少し照れくさそうに入場する園児も…今年度いっぱいで閉園する辰野町の平出保育園で最後の卒園式が行われ、9人の園児が晴れの日を迎えました。卒業証書手渡し「おめでとうございます」「ありがとう」平出保育園は1961年に開園し、これまで2000人近い卒園児を送り出してきました。しかし園児数の減少や