記事ポイントロンドン発の抹茶ブランドMatchaeologistが銀座・和光「アーツ＆カルチャー」で特別提供展示テーマに合わせ毎週替わるスペシャル抹茶カクテルを用意5万円（税抜）以上の購入で抹茶ドリンク引き換えチケットをプレゼント ロンドン発の抹茶ブランドMatchaeologist（マッチャオロジスト）の抹茶ドリンクが、銀座・和光「アーツ＆カルチャー」の特別企画にて提供されています。毎週異なるスペシャル抹茶カクテルが楽