茨城県内の施設更衣室で着替えをする様子を盗撮したとして、県教育委員会は25日、同県東海村立東海中講師、鈴木雄大被告（32）＝児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪で公判中＝を懲戒免職処分とした。教員が女子児童らを盗撮し交流サイト（SNS）のグループチャットで共有したとされる事件を巡り、愛知県警に同法違反などの疑いで5回逮捕されていた。茨城県教委によると、特別支援学級の担任だった昨年6〜7月ごろ、更衣室で盗撮