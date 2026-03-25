ピーターこと歌手で俳優の池畑慎之介（73）が25日、東京・丸の内コットンクラブで「OZIBAライブXI(11)」の昼夜2回公演を行った。毎回、大好きな歌を全力で披露するライブの今年初お目見え。満員のファンを前に「愛の幕切れ」からスタート。「時には母のない子のように」「ひとり寝の子守唄」と往年の大ヒット客をカバー。大好きな「越路吹雪メドレー」からシャンソンの名曲、そして「清河（チョンハー）への道」など全16曲を熱唱し