運動量が多い犬種 ボーダー・コリー 数多いる犬種の中でも知能指数が極めて高く、牧羊犬として羊たちを意のままに操るほど賢いことでも有名なボーダー・コリー。 頭が良いがゆえにしつけに苦戦することもあるため飼いにくい犬種とも言われますが、必要運動量の多さもまたボーダー・コリーの飼いにくさを助長しています。大型犬かつ牧羊犬の遺伝子を持つため、とにかく