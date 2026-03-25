赤ちゃんがおもちゃを持っていたら、2匹のワンコがやってきて…？ワンコたちがおもちゃを羨ましがる様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で10万4000回再生を突破。「可愛すぎる」「癒されました」「笑っちゃった」といった声が寄せられています。 【動画：赤ちゃんが『おもちゃ』を持っていたら、2匹の犬が凝視して…『いいなあ』と見つめる光景】 赤ちゃんのおもちゃを羨ましがるワンコたち TikTokアカウント「bow634_wow569