動物病院でのひととき、何気ない会話の中に含まれていた「手術」という言葉が、ワンコの心を大きく揺さぶることに。勘違いしたワンコが見せた反応は、あまりにも愛らしいものだったそうです。投稿は記事執筆時点で9万回再生を突破。「自分の事だと思ってるｗｗ」「怖かったね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：動物病院にきた犬→近くで電話していた獣医師が『手術』と言った途端…まさかの『自分だと勘