海自「過去最大の組織改編」 新部隊のそれぞれの役割は？海上自衛隊は2026年3月23日、従来の部隊編成を一新する、創設以来最大級となる組織改編を行いました。【これが「旗艦」です！】各水上戦群の直轄艦を写真で見る（画像）これまで、海上自衛隊では戦力の中心である護衛艦を含めた各種艦艇を、それらを束ねる自衛艦隊の下、別々の部隊で運用してきました。たとえば、護衛艦は護衛艦隊隷下の第1から第4護衛隊群および第11か