【バッグ迷子からの脱却白書】上野恩賜公園の西側、閑静な住宅街の一角に店を構える「池之端銀革店」。セレクトショップとしての側面を持ちながら、オリジナルレザーブランドCramp、Dual、Haruを展開する革製品の専門店です。職人の技術に裏打ちされたモノづくりにより、素材としての革が持つ本来の魅力を丁寧に引き出したプロダクトに定評があります。この地に根ざして20年、レザー愛好家から厚い信頼を集めてきました。同社のア