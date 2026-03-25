ヴィッセル神戸の新井章太が３月25日、自身のインスタグラムを更新。「関西で戦うチームの88年会をしてきました」と綴り、２枚の写真をアップロードした。現在37歳のGKは、チームメイトで元日本代表のGK権田修一やMF乾貴士、セレッソ大阪のMF香川真司らとの集合写真を公開し、「やっぱり同い年っていいよね。37歳になってもみんなまだまだサッカー少年だし、元気だし、若い子になんて負けてられねーよ！！ って感じで最高の会