All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった福岡県在住68歳女性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：山田幸子年齢・性別：68歳・女性居住地：福岡県家族構成：本人、夫（70歳）住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：600万円現在の預貯金：約1800万円リスク資産：約400万円月1万〜2万円貯金できている年金生活で貯金が