山崎、戸郷不在の開幕ローテーションとなる中、阿部監督の起用も注目される(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnextV奪回を目指す阿部巨人の開幕ローテーションの顔ぶれが注目されている。まず阪神とぶつかる開幕投手に抜擢したのがドラ1左腕の竹丸和幸。オープン戦でも3試合に登板、防御率0.75と安定したパフォーマンスを示した竹丸に大役を託すと、2番手が元楽天のスペンサー・ハワード、そして3戦目にドラフト3位ルーキーの左腕、