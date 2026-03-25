アミューズメントグッズを企画製造するトイメーカー・Jドリーム公式X（旧Twitter）は3月25日に投稿を更新。2026年4月発売予定だったカプセルトイが、生産上の都合で中止となったことを報告しました。【投稿】Jドリームの発売中止の告知「耳鼻科のアレマスコット」発売中止を告知同アカウントは「お知らせ」と題し、「2026年4月発売予定『耳鼻科のアレマスコット』は生産上の都合により発売中止となりました。発売をお待ちいただい