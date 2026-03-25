過呼吸で動けなくなった私、一緒にいた息子は不安から泣いてしまった――。バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉助けを求めた三人の女性が取った行動とは。北海道在住の60代女性・Mさんの20年ほど前の思い出。＜Mさんからのおたより＞約20年前、当時小5の三男と札幌へ行きました。地元に帰るため札幌駅に行った時、疲れがたまっていたのか、私は過呼吸を起