「大きな贈り物をくれた」。イランから何らかの譲歩があったと明かし、停戦に前のめりなトランプ大統領。イランが態度を明らかにしない中、停戦に向けた協議は本当に行われるのでしょうか？■アメリカ中央軍“イランの戦闘力を奪っている”イスラエルの最大都市テルアビブ上空に降り注ぐ、複数の光。イランはイスラエル方面へ連日、クラスター弾を積んだミサイルを発射しています。アメリカ中央軍は24日、イラン国内の9000以上の標