コメの平均価格がおよそ半年ぶりに5キロ3000円台となりました。いま、お弁当のご飯の値下げや、パックご飯の増量など、おトクなお米が続々登場しています。【写真を見る】あの横浜家系ラーメン店が「ライス食べ放題無料」キャンペーンコメ価格 値下がりの兆しで動き出した企業も井上貴博キャスター：少しずつ値下がりの兆しが見えているコメの価格。現在はどうなっているのでしょうか。アイリスオーヤマのグループ会社「アイ