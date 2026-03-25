【ワシントン＝池田慶太、エルサレム＝福島利之】イスラエルの主要民放テレビ「チャンネル１２」は２４日、複数の情報筋の話として、米国のトランプ政権がイランとの戦闘終結に向け、１か月の停戦やイランの核開発計画の放棄を柱とした１５項目の計画案を示したと報じた。イランは見返りに制裁の全面解除を得られる内容だが、イラン国営メディアによると、高官は計画案を拒否すると述べた。計画案は仲介役のパキスタンを通じて