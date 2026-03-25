エピソード1：負けず嫌い（性格の変遷）こんにちは！ 今回は、私が声優を目指すきっかけになったアニメや声優さんの話と、そこから今の自分のお芝居にどうつながっているか、ということをお話ししたいと思います。私が小学生の頃一番好きだったアニメ作品は、『最遊記シリーズ』。それで声優を目指したと言っても過言ではありません。最初に『最遊記』という作品にぐっとハマって、猪八戒に恋をしました。声優誌を買って、い