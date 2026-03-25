ボートレース芦屋のＧIII「アサヒビールカップ」が２６日、開幕する。北川太一（３３＝佐賀）がエンジン抽選で手にした３４号機は前節優出機。「チルトは０・５度のまま行った。重いだけで伸びる感じもなかった。セッティングからいろんなことをやってみる。それでどう変わるか」と自分仕様の調整で底上げを図る。近況は好調。２月にはびわこ（３着）、からつ（２着）で連続優出。続く２節前の江戸川、前節の児島では優出に