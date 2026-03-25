ボートレース福岡の「九州プロレス杯」は２５日、予選最終日の４日目が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決定した。後藤盛也（３７＝東京）は予選ラストを２着にまとめ、勝負駆けに成功。得点率６・６７、１６位で予選を突破した。「いい部類だと思う。バランスが取れて水準より少し上くらい。どちらかといえば伸びに寄っている。行き足はまずまずでスタートも決めやすい。回転を合わせてしっかり展開を突きたい」と舟足